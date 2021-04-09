В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Венгрия поможет Словакии с экспертизой «Спутника V»

BFM.RU
37 минут назад
Об этом сообщил глава венгерского МИД после встречи в Будапеште со словацким вице-премьером. Ранее словацкий регулятор заявил, что их дозы вакцины не соответствуют образцам, которые рассматривали европейский регулятор и журнал The Lancet. РФПИ эту информацию опровергает
Венгрия поможет Словакии с экспертизой «Спутника V»
Фото: Dado Ruvic/ReutersDado Ruvic/Reuters
Вице-премьер Словакии Игорь Матович попросил Венгрию провести экспертизу вакцины «Спутник V», так как у Братиславы нет необходимых лабораторий. Будапешт согласился помочь. Ранее в СМИ появились публикации, согласно которой поставленная в Словакию партия российской вакцины отличается от той, что описана в журнале The Lancet. В Российском фонде прямых инвестиций назвали эту информацию фальшивкой и потребовали от Братиславы вернуть препарат.
Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая, не дожидаясь решения европейского регулятора, разрешила использование «Спутника V». Российской вакциной там прививают с февраля. Словакия, тоже член Евросоюза, решила последовать примеру Венгрии, но это привело к политическому кризису и отставке Игоря Матовича с поста премьер-министра — правда, он остался в составе правительства.
Новый скандал разгорелся, когда словацкие СМИ сообщили, что словацкий госинститут по контролю лекарств не смог провести полную проверку «Спутника» из-за того, что ему не предоставили необходимый объем данных. Кроме того, поставленная в страну вакцина отличается от той, которая известна по публикациям в научных изданиях. В СМИ была неофициальная информация о двух формах препарата — жидкой и сухой, с разными условиями хранения.
На все это отреагировал РФПИ. Фонд обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть вакцину от коронавируса, чтобы ее можно было использовать в других странах. Ситуацию комментирует директор словацкого аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин:
Владимир Бачишин директор словацкого аналитического центра Comenius Analytica «Я предполагаю, что Словакия не оплачивала эту поставку, это моя гипотеза. Могли так договориться: вы утвердите, будете вакцинировать, оплатите. Я думаю, поэтому Россия и требует возврат, что это было как бы в долг. Если бы это было оплачено, Россия могла бы сказать: «Хотите — выливайте, на свалку выбрасывайте, делайте что хотите».
Лиофильная, или сухая форма «Спутника V», зарегистрирована в России, но, как сообщил Business FM председатель российской Ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев, ее выпуск пока не налажен. Так что в сухом виде она не могла быть поставлена в Словакию. А ситуацию с возможным возвратом вакцины Герман Иноземцев прокомментировал следующим образом:
Герман Иноземцев председатель российской Ассоциации фармацевтического маркетинга «Как мне кажется, это все пока находится на уровне эмоциональном. Я не уверен, что сейчас кто-то будет чего-то возвращать, если это не прописано в контракте. Но и надо понимать, что и с той стороны заявления тоже больше обусловлены, наверное, внутриполитической борьбой. Осталась еще небольшая зацепочка, за которую определенные силы будут цепляться — скорее всего, на регистрацию подавались образцы, и результаты исследования были опубликованы в The Lancet по вакцине, произведенной на одной производственной площадке, а уже непосредственно в страну мы поставили с другой, скорее всего, производственной площадки. Это абсолютно нормальная практика».
Предполагалось, что Словакия закупит 2 млн доз «Спутника V», но теперь непонятно, когда ее смогут получить жители страны. У самих словаков отношение к вакцинам разное. Вот что рассказала Business FM жительница Братиславы Зузана:
«Молодые люди согласны с американской вакциной, старые люди, люди моего возраста, хотели бы «Спутник V». Это все зависит от маркетинга: у нас хорошее все, что пришло с Запада, а все, что с Востока, нехорошее. Это все имеет влияние на людей. Это политика, к сожалению».
Еще одна жительница Братиславы Елена на вопрос, как она отнесется, если Россия вернет поставленную ранее вакцину, ответила так:
«Пусть заберут. Потому что я считаю, что вакцинация населения в России идет слишком медленно. И пусть эту вакцину лучше получит российское население, у которого нет доступа к другого вида зарубежным вакцинам. У российского населения нет выбора. А в Словакии есть AstraZeneca, есть Pfizer, Johnson & Johnson сейчас будет. Поэтому, я не думаю, что «Спутник» прямо так очень важен».
А вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что в стране нашлось много недругов российской вакцины, которые сделали все, чтобы не допустить ее использования.
В СМИ появляются все новые публикации о «Спутнике V» со ссылкой на источники. Так, издание ЕС EUobserver сообщило, что в России после прививки «Спутником V» скончались четыре человека. Эту информацию, по данным журналистов, европейский лекарственный регулятор, который сейчас занимается регистрацией российской вакцины, получил от анонимного источника.
На публикацию отреагировал Росздравнадзор. Там сообщили, что с начала прививочной кампании не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин.
Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал происками Pfizer публикации в СМИ о смертях после вакцинации «Спутником». По словам Онищенко, это инструмент недобросовестной конкуренции.
В мире,Герман Иноземцев,Геннадий Онищенко,Johnson & Johnson,Pfizer,Росздравнадзор,Российский фонд прямых инвестиций,Госдума,ЕС,Business FM,Венгрия,Будапешт,Братислава,Словакия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители