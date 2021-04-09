Венгрия поможет Словакии с экспертизой «Спутника V»

Об этом сообщил глава венгерского МИД после встречи в Будапеште со словацким вице-премьером. Ранее словацкий регулятор заявил, что их дозы вакцины не соответствуют образцам, которые рассматривали европейский регулятор и журнал The Lancet. РФПИ эту информацию опровергает

Фото: Dado Ruvic/Reuters Dado Ruvic/Reuters

Вице-премьер Словакии Игорь Матович попросил Венгрию провести экспертизу вакцины «Спутник V», так как у Братиславы нет необходимых лабораторий. Будапешт согласился помочь. Ранее в СМИ появились публикации, согласно которой поставленная в Словакию партия российской вакцины отличается от той, что описана в журнале The Lancet. В Российском фонде прямых инвестиций назвали эту информацию фальшивкой и потребовали от Братиславы вернуть препарат.

Венгрия стала первой страной в Евросоюзе , которая, не дожидаясь решения европейского регулятора, разрешила использование «Спутника V». Российской вакциной там прививают с февраля. Словакия, тоже член Евросоюза, решила последовать примеру Венгрии, но это привело к политическому кризису и отставке Игоря Матовича с поста премьер-министра — правда, он остался в составе правительства.

Новый скандал разгорелся, когда словацкие СМИ сообщили , что словацкий госинститут по контролю лекарств не смог провести полную проверку «Спутника» из-за того, что ему не предоставили необходимый объем данных. Кроме того, поставленная в страну вакцина отличается от той, которая известна по публикациям в научных изданиях. В СМИ была неофициальная информация о двух формах препарата — жидкой и сухой, с разными условиями хранения.

На все это отреагировал РФПИ. Фонд обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть вакцину от коронавируса, чтобы ее можно было использовать в других странах. Ситуацию комментирует директор словацкого аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин:

Владимир Бачишин директор словацкого аналитического центра Comenius Analytica «Я предполагаю, что Словакия не оплачивала эту поставку, это моя гипотеза. Могли так договориться: вы утвердите, будете вакцинировать, оплатите. Я думаю, поэтому Россия и требует возврат, что это было как бы в долг. Если бы это было оплачено, Россия могла бы сказать: «Хотите — выливайте, на свалку выбрасывайте, делайте что хотите».

Лиофильная, или сухая форма «Спутника V», зарегистрирована в России, но, как сообщил Business FM председатель российской Ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев, ее выпуск пока не налажен. Так что в сухом виде она не могла быть поставлена в Словакию. А ситуацию с возможным возвратом вакцины Герман Иноземцев прокомментировал следующим образом:

Герман Иноземцев председатель российской Ассоциации фармацевтического маркетинга «Как мне кажется, это все пока находится на уровне эмоциональном. Я не уверен, что сейчас кто-то будет чего-то возвращать, если это не прописано в контракте. Но и надо понимать, что и с той стороны заявления тоже больше обусловлены, наверное, внутриполитической борьбой. Осталась еще небольшая зацепочка, за которую определенные силы будут цепляться — скорее всего, на регистрацию подавались образцы, и результаты исследования были опубликованы в The Lancet по вакцине, произведенной на одной производственной площадке, а уже непосредственно в страну мы поставили с другой, скорее всего, производственной площадки. Это абсолютно нормальная практика».

Предполагалось, что Словакия закупит 2 млн доз «Спутника V», но теперь непонятно, когда ее смогут получить жители страны. У самих словаков отношение к вакцинам разное. Вот что рассказала Business FM жительница Братиславы Зузана:

«Молодые люди согласны с американской вакциной, старые люди, люди моего возраста, хотели бы «Спутник V». Это все зависит от маркетинга: у нас хорошее все, что пришло с Запада, а все, что с Востока, нехорошее. Это все имеет влияние на людей. Это политика, к сожалению».

Еще одна жительница Братиславы Елена на вопрос, как она отнесется, если Россия вернет поставленную ранее вакцину, ответила так:

«Пусть заберут. Потому что я считаю, что вакцинация населения в России идет слишком медленно. И пусть эту вакцину лучше получит российское население, у которого нет доступа к другого вида зарубежным вакцинам. У российского населения нет выбора. А в Словакии есть AstraZeneca, есть Pfizer, Johnson & Johnson сейчас будет. Поэтому, я не думаю, что «Спутник» прямо так очень важен».

А вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что в стране нашлось много недругов российской вакцины, которые сделали все, чтобы не допустить ее использования.

В СМИ появляются все новые публикации о «Спутнике V» со ссылкой на источники. Так, издание ЕС EUobserver сообщило, что в России после прививки «Спутником V» скончались четыре человека. Эту информацию, по данным журналистов, европейский лекарственный регулятор, который сейчас занимается регистрацией российской вакцины, получил от анонимного источника.

На публикацию отреагировал Росздравнадзор . Там сообщили, что с начала прививочной кампании не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин.