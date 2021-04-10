Более 50 человек умерли после вакцинации от COVID в Швейцарии

"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания Несмотря на связь по времени, нет конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", – указано в сообщении.
"Отчеты подтверждают профиль побочных эффектов, известный из исследований по одобрению или перечисленный в информации о препарате, и не изменяют положительное соотношение пользы и риска используемых вакцин", – подчеркивает ведомство.