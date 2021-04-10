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Более 50 человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Швейцарии

Газета.Ruиещё 2
44 минуты назад
В Швейцарии зафиксировали 1174 сообщения о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса нового типа, в том числе 55 случаев с летальным исходом, сообщает местный орган надзора за рынком лекарств Swissmedic.
Более 50 человек умерли после вакцинации от COVID в Швейцарии
Фото: DepositphotosDepositphotos
"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания Несмотря на связь по времени, нет конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", – указано в сообщении.
По данным ведомства, 577 отчетов о побочных эффектах относятся к препарату компаний Pfizer и BioNTech, 580 – к препарату компании Moderna. При этом сообщения о побочных эффектах чаще поступали после первого укола, чем после получения второй дозы вакцины.
"Отчеты подтверждают профиль побочных эффектов, известный из исследований по одобрению или перечисленный в информации о препарате, и не изменяют положительное соотношение пользы и риска используемых вакцин", – подчеркивает ведомство.
Как отмечает Swissmedic, в большинстве отчетов сообщалось о более чем одном побочном эффекте. При этом наиболее частыми реакциями в случаях, классифицированных как тяжелые, оказались лихорадка, одышка, головная боль и мигрень, а также реактивация опоясывающего лишая, гиперчувствительность или анафилактические реакции, рвота, усталость, повышение артериального давления, заражение коронавирусом и головокружение.
Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) расследует случаи образования тромбов после применения вакцины от коронавируса компании Jonhson&Johnson.
В мире,Pfizer,Швейцария,
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