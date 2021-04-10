Более 50 человек умерли после вакцинации от COVID в Швейцарии

Как отмечает Swissmedic, в большинстве отчетов сообщалось о более чем одном побочном эффекте. При этом наиболее частыми реакциями в случаях, классифицированных как тяжелые, оказались лихорадка, одышка, головная боль и мигрень, а также реактивация опоясывающего лишая, гиперчувствительность или анафилактические реакции, рвота, усталость, повышение артериального давления, заражение коронавирусом и головокружение.