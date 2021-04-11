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Блинкен и Рааб выразили поддержку Украине

Газета.Ruиещё 11
50 минут назад
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обвинили Россию в провокациях. Об этом сообщает РИА "Новости". Кроме того, они заявили, что поддерживают Украину в связи с обострением ситуации на востоке страны.
США и Британия обвинили Россию в провокациях
Фото: ReutersReuters
"Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторике", - заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
При этом он не уточнил, о каких именно провокациях идет речь. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за снижение напряженности на востоке Украины.
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