США и Британия обвинили Россию в провокациях

Глава МИДВеликобритании Доминик Рааб и госсекретарь СШАЭнтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обвинили Россию в провокациях. Об этом сообщает РИА "Новости". Кроме того, они заявили, что поддерживают Украину в связи с обострением ситуации на востоке страны.
"Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторике", - заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
При этом он не уточнил, о каких именно провокациях идет речь. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за снижение напряженности на востоке Украины.