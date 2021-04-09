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В Италии за сутки умерли более 700 человек из-за COVID-19

RT на русском
19 часов назад
За сутки в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 718 человек.
В Италии за сутки умерли более 700 человек из-за COVID-19
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что всего скончались 113 579 человек.
Вместе с этим за последние 24 часа в стране выявили 18 938 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число зарегистрированных больных достигло 3 736 526.
Ранее Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) дало разрешение на использование вакцины компанией Janssen-Cilag — фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson.
В мире,COVID-19,Johnson & Johnson,Минздрав РФ,Италия,
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