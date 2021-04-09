В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Блокировка Суэцкого канала сыграла на руку России

Русская Планета
41 минуту назад
В последние годы наблюдается рост грузоперевозок по Северному морскому пути. На то есть причина.
Как пишет ФБА «Экономика сегодня», на маршруте невозможны ситуации, подобные блокировке Суэцкого канала. В связи с этим роль Севморпути как альтернативного маршрута может только увеличиться.
Севморпуть является привлекательной трассой для перевозок из Азии в Европу и обратно. Российские ледоколы сейчас преодолевают ледяные торосы толщиной 2,6 метра.
Если в 2014 году объем грузоперевозок по Севморпути составлял 4 миллиона тонн, то в 2018-м - 20 миллионов. По итогам 2020 года по маршруту были перевезены 31,5 тонн грузов.
Строительство самого мощного ледокола в истории началось в России летом 2020 года. Сообщалось, что он сможет преодолевать льды толщиной более 4 метров и обеспечит круглогодичный проход по Севморпути.
В мире,Видео,ФБА "Экономика сегодня",Россия,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители