РЖД объявила о запуске «Ласточек» между Москвой и Минском

В РЖД уточнили, что «Ласточки» будут запущены 30 апреля и начнут курсировать ежедневно.
«Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом», - отмечается в сообщении.
Один из поездов будет отправляться в 6:20 и прибывать в 13:10, второй – в 16:00 и приезжать в пункт назначения в 22:55, пояснили в РЖД.
Также в компании отметили, что с 13 апреля увеличится число пассажирских поездов на российско-белорусском направлении, продажи билетов на них начнутся в ближайшее время.
«Рамблер» писал, что ранее Россия прервала международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Оно начало восстанавливать с 1 августа 2020 года. К 1 февраля, Россия возобновила авиасообщение с 19 странами, в том числе и с Белоруссией.