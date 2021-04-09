РЖД объявила о запуске «Ласточек» между Москвой и Минском

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В РЖД уточнили, что «Ласточки» будут запущены 30 апреля и начнут курсировать ежедневно.

«Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом», - отмечается в сообщении.

Один из поездов будет отправляться в 6:20 и прибывать в 13:10, второй – в 16:00 и приезжать в пункт назначения в 22:55, пояснили в РЖД.

Также в компании отметили, что с 13 апреля увеличится число пассажирских поездов на российско-белорусском направлении, продажи билетов на них начнутся в ближайшее время.