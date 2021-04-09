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РЖД объявила о запуске «Ласточек» между Москвой и Минском

Алиса Селезнёва
9 апреля 2021
Между Москвой и Минском начнут курсировать сразу две пары пятивагонных «Ласточек» в премиальной комплектации. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Российские железные дороги».
РЖД объявила о запуске «Ласточек» между Москвой и Минском
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В РЖД уточнили, что «Ласточки» будут запущены 30 апреля и начнут курсировать ежедневно.
«Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом», - отмечается в сообщении.
Один из поездов будет отправляться в 6:20 и прибывать в 13:10, второй – в 16:00 и приезжать в пункт назначения в 22:55, пояснили в РЖД.
Также в компании отметили, что с 13 апреля увеличится число пассажирских поездов на российско-белорусском направлении, продажи билетов на них начнутся в ближайшее время.
«Рамблер» писал, что ранее Россия прервала международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Оно начало восстанавливать с 1 августа 2020 года. К 1 февраля, Россия возобновила авиасообщение с 19 странами, в том числе и с Белоруссией.
В мире,РЖД,Москва,Минск,
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