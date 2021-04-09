Украина хочет требовать у США компенсации за свои проблемы с Китаем

ИА REGNUM напоминает, что стратегическое предприятие «Мотор Сич» находится в Запорожье и специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Предприятие хотели купить китайские инвесторы и уже фактически завершили сделку, однако власти Украины ввели в их отношении санкции и через службу безопасности и совнацбез аннулировали заключенные соглашения, после чего объявили о национализации завода. Позже в Китае назвали происходящее «открытым ограблением».