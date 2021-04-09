«Людей напоим»: Украина назвала условие подачи воды в Крым

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"Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - сказал он.

По его словам, в таком случае Украина доставит воду в Крым под эгидой Красного Креста

"Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест - под их флагом, не проблема", - добавил он.

Правительство Крыма готовится привлечь к ответственности троих граждан Украины, имевших отношение к организации водной блокады полуострова. Как сообщил руководитель крымского парламента Владимир Константинов , скоро будут предъявлены иски.

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«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трём гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — приводит слова Константинова РИА Новости.

До воссоединения Крыма с РФ 85% потребностей полуострова в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. После референдума Киев полностью перекрыл подачу пресной воды.

Получали столь необходимый ресурс жители региона из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако за последний год они обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва направила около 50 млрд рублей.

Крым справится с проблемой водоснабжения при поддержке федерального центра, то есть без помощи со стороны Киева, заявил крымский депутат Юрий Гемпель , подчеркнув, что нет гарантий, что Украина «не отравит воду или вновь ее не перекроет». Ранее на полуострове также предупредили о подаче исков в адрес Киева в связи с перекрытием Северо-Крымского канала.

В крымском парламенте заявили, что не принимают позицию украинских властей по водоснабжению полуострова. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что полуостров самостоятельно решит этот вопрос.

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«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют», — отметил Гемпель в комментарии РИА «Новости».

В то же время парламентарий считает, что водной блокаде полуострова, которую устроил Киев, нужно дать правовую оценку, а нанесенный вред, который ранее был оценен в более чем триллион рублей, возместить.

«Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить», — отметил депутат.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление бывшего президента и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа, то Киев может рассмотреть вопрос возобновления водоснабжения полустрова.

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук назвал гуманитарную катастрофу в Крыму необходимым условием, чтобы подача воды на полуостров с украинской территории была возобновлена, пишет УНИАН.

По его словам, Киев не желает такого развития обстоятельств, но не согласится работать по принципу «дай воду, потому что этого хочет Россия».

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«Не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой», — сказал Кравчук.

Он также возложил вину за пересыхание рек и водохранилищ полуострова на Россию и отметил, что она несет ответственность за жизнь людей под «оккупацией».

«Страна, оккупировавшая любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа», — добавил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем возобновление водоснабжения Крыма не состоится. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление лидер Украины сделал во время пресс-марафона, прошедшего в Киеве в четверг, 10 октября.

По словам Зеленского, украинская и российская еще не обсуждали вопрос подачи воды на полуостров.

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«Вода туда не пойдет», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Киев в данном вопросе «защищает Украину».

45% украинцев в настоящий момент поддерживают инициативу возобновления подачи воды в Крым.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», которые были обнародованы сегодня, 26 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам соцопроса, 48% граждан не поддерживают идею возобновления подачи воды в Крым, еще 7% не определились по этому вопросу.

Кроме того, 68% опрошенных украинцев считают, что Киев должен использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины, а 21% респондентов высказались за то, чтобы смириться с переходом полуострова под контроль России.

Социологи никак не комментируют обнародованные результаты.

Водная блокада Крыма

Ранее Киев неоднократно заявлял о возможности поставлять воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы и не просил при этом указаний от каких-либо международных организаций. Также в Киеве заявляют, что подадут воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу после "деоккупации" региона.