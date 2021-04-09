Принц Филипп и Елизавета II поженились в 1947 году — через восемь лет после того, как 13-летняя принцесса Елизавета вместе с сестрой Маргарет и родителями приехала с визитом Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, и учившегося там принца Греческого и Датского Филиппа попросили провести им экскурсию.

Во время Второй мировой войны Филипп участвовал в таких сражениях, как Критская и Сицилийская операции.

Зато Елизавета II могла на него положиться — ради нее он даже согласился не давать четверым детям свою фамилию Маунтбеттен, хотя и называл себя с горечью из-за этого «жалкой амебой».

За все прошедшие годы ветеран Второй мировой войны принц Филипп завоевал репутацию человека гордого, резкого, остроумного до язвительности — члены семьи, которые вели себя неподобающим образом, впадали у него в опалу и боялись оказаться с ним в одной комнате.

Филипп известен экстравагантным юмором. Так, в 2002 году получила огласку его неуместная шутка о цвете галстука мальчика, ослепшего в результате взрыва при террористическом акте: Королева спросила мальчика, как много он ещё способен видеть. Судя по этому галстуку — очень немного, заключил Филипп.

В 1952 году, после смерти короля Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, Филипп стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял.

В 2008 году герцог высказал мнение о том, что Великобритания не нуждается в туристах, так как туризм сравним с проституцией.

Принц Филипп ушел на пенсию в 96 лет — с 2017-го он не участвовал в официальных мероприятиях.

В начале 2019-го он попал в автомобильную аварию, будучи за рулем, и с тех пор не водит. А в декабре 2019-го несколько дней провел в больнице, и с тех пор не появлялся на публике, оставаясь в королевской резиденции в Сандрингеме до середины марта 2020-го, когда он переехал в Виндзор, чтобы оставаться там в самоизоляции вместе с женой.

По случаю 99-летия герцога Эдинбургского, которое он отмечал в Виндзорском замке, оставаясь в самоизоляции вместе с женой, Букингемский дворец опубликовал снимок пары, сделанный 1 июня. А после поздравил принца Филиппа еще и подборкой фотографий, сделанных в более разные годы.

В середине февраля принц попал в больницу — ему сделали операцию на сердце. Спустя месяц после реабилитации он был выписан.