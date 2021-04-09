Глава Евросовета не уступил стул главе Еврокомиссии по соображениям равноправия

Представитель ЕК Эрик Мамер заявил 7 апреля, что фон дер Ляйен поручила своей команде предпринять необходимые меры, чтобы подобный инцидент не повторялся в будущем. С точки зрения протокола, глава Еврокомиссии и глава Европейского совета имеют равный политический статус.

По итогам визита в Турцию фон дер Ляйен и Мишель объявили о достижении договоренности о разрядке в отношениях с Анкарой, активизации сотрудничества по торговле, здравоохранению, борьбе с терроризмом, противодействию нелегальной миграции. Они также призвали Анкару способствовать разрядке в Восточном Средиземноморье, выводу всех иностранных сил из Ливии, а также к соблюдению прав человека в этой стране, помимо прочего, защиты прав женщин.