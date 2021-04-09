Глава Евросовета не уступил стул главе Еврокомиссии по соображениям равноправия

На видео, которое попало в интернет, Мишель, Эрдоган и фон дер Ляйен заходят в зал переговоров, где подготовлены два стула рядом с турецким и европейским флагами. Мишель и Эрдоган занимают эти два стула, а фон дер Ляйен остается на ногах, разводя руками и выражая явное недоумение и неудовольствие. В результате, как видно на видео, через короткое время главу ЕК посадили на диван, который стоял сбоку. Публикация этого видео вызвала скандал в ЕС
, многие комментаторы упрекали Мишеля в том, что он не потребовал на месте стула для фон дер Ляйен или не уступил ей места.