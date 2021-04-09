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Япония собралась слить воду с АЭС «Фукусима» в океан

Алиса Селезнёва
51 минуту назад
Радиоактивная вода на поврежденной атомной станции «Фукусима-1» в Японии переполнила хранилища и от нее планируют избавиться. Эксперты предложили слить жидкость в море, сообщает телерадиокомпания NHK.
Япония собралась слить воду с АЭС «Фукусима» в океан
Фото: ReutersReuters
Как сообщал «Рамблер», в 2011 году на «Фукусиме-1» в результате цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов.
С тех пор в них непрерывно закачивают воду для охлаждения. Она выливается через бреши. Специалисты компании Tokyo Electric Power откачивают ее и помещают в специальные стальные цистерны, установленные на территории АЭС.
В Японии активно обсуждается, каким образом можно утилизировать радиоактивную воду, скопившуюся на «Фукусиме-1». Ожидается, что уже на следующей неделе правительство примет решение, как именно это будет сделано, отмечает NHK.
Издание напомнило, что ранее совет экспертов при японском правительстве предложил разбавлять содержащую радиоактивные вещества воду до безопасного уровня и сливать ее в море.
Однако эта инициатива вызывает резкое недовольство местных жителей. Так, в Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов подчеркнули, что выступают против сброса воды в море.
В мире,Происшествия,Япония,
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