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Вблизи Донецкого аэропорта начали возводить оборонительные позиции

Lenta.ru
9 апреля 2021
Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила, что Народная милиция сампровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начала работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта. Об этом передает «Интерфакс-Украина».
Вблизи Донецкого аэропорта начали возводить оборонительные позиции
Фото: Сергей Батурин / РИА НовостиСергей Батурин / РИА Новости
В пресс-центре Операции Объединенных сил также заявили о том, что у них появилась информация о проведении инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций вблизи населенного пункта Широкино.
«О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Народной милиции ДНР пока не прокомментировали данную информацию.
Ранее 9 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что войска готовы к реагированию на обострение ситуации в Донбассе. До этого заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква сказал, что Украине стоит ожидать возобновления конфликта, такая информация есть у соответствующих украинских структур.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
В мире,Руслан Хомчак,Дмитрий Песков,ОБСЕ,Интерфакс,Украина,
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