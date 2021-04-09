«Мы даем возможность на государственные деньги сняться в кино другу Владимира Путина», «Грузины совсем потеряли честь», «Депардье – нарушитель грузинских законов!», – пишут пользователи социальных сетей.

В случае приезда Депардье в Грузию противники француза обещают ему участь российского тележурналиста Владимира Познера , выдворенного ранее радикалами из Тбилиси.

В то же время другие пользователи сетей отмечают, что Депардье будет рекламировать в этом фильме грузинское вино, и это позитивно для имиджа Грузии.

Приглашена для съемок и другая звезда кино – Росси де Пальма. Депардье и де Пальма уже дали согласие сниматься.

Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии

Владимир Познер приехал в Грузию, чтобы отметить день своего рождения

Российский телеведущий приехал в Тбилиси отпраздновать 87-й день своего рождения вечером 31 марта, несмотря на то, что авиасообщение между Грузией и Россией закрыто. Мероприятие организовала грузинская певица Миранда Мирианашвили. По данным портала «Грузия Online», вместе с Познером в столицу Грузии прибыли около 50 представителей российского шоу-бизнеса, они остановились в отеле Vinotel Boutique Hotel и планировали провести в стране несколько дней, до 3 апреля.

Однако сразу после прибытия Владимира Познера начались массовые протесты, организованные грузинской оппозицией. Ему припомнили слова об Абхазии: он неоднократно повторял, что республика никогда не была частью Грузии. Дело в том, что официальный Тбилиси с 2008 года считает Абхазию и Южную Осетию своими территориями, оккупированными Россией, и не признает их независимость.

Телеведущему пришлось переехать в другой отель

Протестующие собрались под окнами отеля, где остановился Познер, в ночь с 31 марта на 1 апреля. Ведущему пришлось срочно переехать в другую гостиницу Rooms, однако протестующие последовали за ним. Они забросали здание яйцами, выкрикивали требования покинуть страну и оскорбления по отношению к России, а на асфальте перед отелем написали «Вон из Грузии». Между протестующими и полицией, вставшей в оцепление вокруг отеля, возникли стычки, однако до серьезного противостояния не дошло.

Телеведущий сообщил, что его безопасность обеспечивает полиция, но он вряд ли задержится в Грузии надолго. Рано утром 1 апреля Владимир Познер и его гости покинули второй отель через оцепление полиции и уехали из страны.

Власти Грузии обвинили Познера в нарушении карантинных мер

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил, что Познер и его гости нарушили закон о карантинных мерах, введенных в стране из-за эпидемии COVID-2019, когда собрались на ужин. «Были оштрафованы и учреждение, и каждое физическое лицо», — сказал он.

Оппозиция обвинила Познера в нарушении грузинского закона об оккупации, согласно которому любое лицо, посещавшее Абхазию и Южную Осетию без согласования с Тбилиси, не имеет права находиться на территории Грузии. Однако Гарибашвили подчеркнул, что российский телеведущий не нарушал этого закона. По словам министра, Познер не нарушал и ограничений на въезд для граждан России, связанных с COVID-2019, поскольку прибыл с действующим отрицательным тестом на коронавирус и въехал в страну по паспорту США.

Телеведущий Владимир Познер рассказал о том, что хочет вернуться в Грузию после инцидента в Тбилиси, связанного с его приездом.

Познер уверен, что грузинская оппозиция использовала его приезд, чтобы устроить «шабаш». Он вспомнил, что его автобус забросали яйцами, барабанили по стенам ресторана и кричали под окнами гостиницы.

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«И я принял решение уехать – зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум. Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были «на взводе», очевидно, – то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным», — написал Познер на своем сайте «Познер Online».

Журналист подчеркнул, что не держит обиды на Грузию и грузин. «К тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию – это безусловно», — пообещал он. «Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания», — поделился уверенностью Познер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия грузинских националистов в отношении российских граждан, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле приветствуют заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, также осудившего произошедшее с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси.

Комментируя инцидент Песков отметил, что речь идёт не только о телеведущем, а о всех гражданах России.

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«В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить. Это должны россияне чётко понимать», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.