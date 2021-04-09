Французский актер Жерар Депардье
, приглашенный для съемок в фильм грузинского режиссера Мераба Кокочашвили
о судьбе трех друзей «Терцо мондо», подвергается буллингу в соцсетях и критике со стороны поддерживающих экс-президента Михаила Саакашвили
телекомпаний за посещение Абхазии
восемь лет назад без согласования с Тбилиси
, передает
корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы даем возможность на государственные деньги сняться в кино другу Владимира Путина», «Грузины совсем потеряли честь», «Депардье – нарушитель грузинских законов!», – пишут пользователи социальных сетей.
В случае приезда Депардье в Грузию
противники француза обещают ему участь российского тележурналиста Владимира Познера
, выдворенного ранее радикалами из Тбилиси.
В то же время другие пользователи сетей отмечают, что Депардье будет рекламировать в этом фильме грузинское вино, и это позитивно для имиджа Грузии.
Приглашена для съемок и другая звезда кино – Росси де Пальма. Депардье и де Пальма уже дали согласие сниматься.
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
Владимир Познер приехал в Грузию, чтобы отметить день своего рождения
Российский телеведущий приехал в Тбилиси отпраздновать 87-й день своего рождения вечером 31 марта, несмотря на то, что авиасообщение между Грузией и Россией
закрыто. Мероприятие организовала грузинская певица Миранда Мирианашвили. По данным портала «Грузия Online», вместе с Познером в столицу Грузии прибыли около 50 представителей российского шоу-бизнеса, они остановились в отеле Vinotel Boutique Hotel и планировали провести в стране несколько дней, до 3 апреля.
Однако сразу после прибытия Владимира Познера начались массовые протесты, организованные грузинской оппозицией. Ему припомнили слова об Абхазии: он неоднократно повторял, что республика никогда не была частью Грузии. Дело в том, что официальный Тбилиси с 2008 года считает Абхазию и Южную Осетию своими территориями, оккупированными Россией, и не признает их независимость.
Телеведущему пришлось переехать в другой отель
Протестующие собрались под окнами отеля, где остановился Познер, в ночь с 31 марта на 1 апреля. Ведущему пришлось срочно переехать в другую гостиницу Rooms, однако протестующие последовали за ним. Они забросали здание яйцами, выкрикивали требования покинуть страну и оскорбления по отношению к России, а на асфальте перед отелем написали «Вон из Грузии». Между протестующими и полицией, вставшей в оцепление вокруг отеля, возникли стычки, однако до серьезного противостояния не дошло.
Телеведущий сообщил, что его безопасность обеспечивает полиция, но он вряд ли задержится в Грузии надолго. Рано утром 1 апреля Владимир Познер и его гости покинули второй отель через оцепление полиции и уехали из страны.
Власти Грузии обвинили Познера в нарушении карантинных мер
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили
объявил, что Познер и его гости нарушили закон о карантинных мерах, введенных в стране из-за эпидемии COVID-2019, когда собрались на ужин. «Были оштрафованы и учреждение, и каждое физическое лицо», — сказал он.
Оппозиция обвинила Познера в нарушении грузинского закона об оккупации, согласно которому любое лицо, посещавшее Абхазию и Южную Осетию без согласования с Тбилиси, не имеет права находиться на территории Грузии. Однако Гарибашвили подчеркнул, что российский телеведущий не нарушал этого закона. По словам министра, Познер не нарушал и ограничений на въезд для граждан России, связанных с COVID-2019, поскольку прибыл с действующим отрицательным тестом на коронавирус и въехал в страну по паспорту США.
Телеведущий Владимир Познер рассказал о том, что хочет вернуться в Грузию после инцидента в Тбилиси, связанного с его приездом.
Познер уверен, что грузинская оппозиция использовала его приезд, чтобы устроить «шабаш». Он вспомнил, что его автобус забросали яйцами, барабанили по стенам ресторана и кричали под окнами гостиницы.
«И я принял решение уехать – зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум. Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были «на взводе», очевидно, – то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным», — написал Познер на своем сайте «Познер Online».
Журналист подчеркнул, что не держит обиды на Грузию и грузин. «К тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию – это безусловно», — пообещал он. «Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания», — поделился уверенностью Познер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия грузинских националистов в отношении российских граждан, сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле приветствуют заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, также осудившего произошедшее с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси.
Комментируя инцидент Песков отметил, что речь идёт не только о телеведущем, а о всех гражданах России.
«В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить. Это должны россияне чётко понимать», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Песков также поздравил Познера с днём рождения и добавил, что этот праздник «лучше встречать дома», так как «здесь спокойнее».