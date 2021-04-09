Украина готовит новую стратегию внешней политики

25 марта президент Владимир Зеленский
издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Согласно документу, главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона страны в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства, способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО
, предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.