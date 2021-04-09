Украина готовит новую стратегию внешней политики

По его словам, в настоящее время украинская сторона готовит отдельный тактический документ - ответ на новую внешнюю и оборонную стратегию Великобритании - для углубления дальнейшего сотрудничества по линии Киев - Лондон.

В то же время Жовква отметил необходимость разработки отдельной стратегии в отношении России. "Наверное, такая отдельная стратегия государству нужна. Вместе с тем скажу, что это должно быть не только о внешней, но и о внутренней политике", - считает он. Жовква пояснил, что это касается Донбасса и Крыма.