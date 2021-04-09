Украина обвинила Иран в манипуляциях в деле крушения Boeing

Также украинский МИД упрекнул Тегеран в том, что украинская сторона лишь из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение.

В этой связи ведомство подчеркивает, что если правильные выводы не будут сделаны, то безопасность в области гражданской авиации не улучшится. «Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым и повторить судьбу PS752», – считают в Киеве.