Украина обвинила Иран в манипуляциях в деле крушения Boeing

«Вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны. Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы», – отмечается в заявлении МИД Украины.
«Это не могло не вызвать справедливого возмущения и разочарования украинской стороны. Украина не примет на веру любую звуковую, но не подтвержденную реальными доказательствами версию сбивания PS752. Иран же пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке и даже не пытается проанализировать причины, которые привели к ней», – говорится в заявлении.
«Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется», – утверждает МИД.