В Киеве задержали двух человек с боевыми гранатами

«Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции «Майдан Независимости» киевского метрополитена, заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки. Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожих на гранаты», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы», – отметили в Нацгвардии.