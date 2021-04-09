Пока вы спали: Россия готовит ответ на налог Евросоюза

«Некоторые инструменты, которые могут быть использованы Евросоюзом, сомнительны с точки зрения правил ВТО. В этом контексте ВТО становится для России действенным рычагом, который позволит влиять на параметры и темпы европейского «зеленого» курса. Минэкономразвития России сейчас ведет активную работу в этом направлении», — пояснил представитель Центра экспертизы ВТО.
«Завершение строительства газопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия для нашей национальной безопасности. Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», - уверен он.