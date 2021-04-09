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Пока вы спали: Россия готовит ответ на налог Евросоюза

Елена Прошина
31 минуту назад
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WarGonzo: американские военные приехали на передовую в Донбассе

Военные специалисты США посетили Донбасс, побывав в Авдеевке и на линии соприкосновения, всего в 1800 метрах от ясиноватского блокпоста народной милиции ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
В свою очередь военкор Семен Пегов отметил, что американская военноначальница Британи Стюарт, занимающая должность атташе по вопросам армии и обороны, была на передовой в Донбассе с шевроном «Украина или смерть».

Россия готовит ответ на углеродный налог Евросоюза

В стратегии учрежденного Минэконмразвития Центра экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации учитывается климатическая повестка ЕС и планируется разработка ответа в рамках ВТО на этот вызов российской экономике, пишет РБК.
«Некоторые инструменты, которые могут быть использованы Евросоюзом, сомнительны с точки зрения правил ВТО. В этом контексте ВТО становится для России действенным рычагом, который позволит влиять на параметры и темпы европейского «зеленого» курса. Минэкономразвития России сейчас ведет активную работу в этом направлении», — пояснил представитель Центра экспертизы ВТО.

В МИД намерены потратить 2,3 млрд на цифровую трансформацию

Министерство иностранных дел России планирует выделить 2,3 млрд рублей на цифровую трансформацию, чтобы повысить надежность и безопасность систем ведомства и их технологическую независимость от других государств, сделать более доступными для россиян и снизить издержки госуправления. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федеральной государственной информационной системы координации информатизации.
В 2021 году на цифровизацию планируется потратить 775 млн рублей, в 2022-м — 782 млн рублей, в 2023-м — 792 млн рублей.

Россияне рассказали о недовольстве своей зарплатой

Большинство жителей России недовольны уровнем своей зарплаты и только 9% заявили, что их все устраивает. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» сообщает РИА Новости.
Так, 25% опрошенных хотели бы увеличить свою заработную плату на 50 тысяч рублей. Почти столько - на 20-30 тысяч рублей, а каждый пятый желает повышения зарплаты на 10-20 тысяч. Поднять зарплату на 40-50 тысяч хотели бы 14% респондентов, а 10% - на 30-40 тысяч рублей. При этом большинство россиян (92%) заявило, что пока зарплату им не повысили.

Вице-премьер Украины предрек «непоправимое ослабление» страны

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины и повышению зависимости ЕС от России. Такое мнение в своей колонке для The Wall Street Journal высказал украинский вице-премьер Алексей Резников.
«Завершение строительства газопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия для нашей национальной безопасности. Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», - уверен он.
В мире,Семен Пегов,Алексей Резников,Минэкономразвития,МИД,ЕС,ВТО,Wall Street Journal,РИА Новости,Россия,
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