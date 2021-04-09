Пока вы спали: Россия готовит ответ на налог Евросоюза

Так, 25% опрошенных хотели бы увеличить свою заработную плату на 50 тысяч рублей. Почти столько - на 20-30 тысяч рублей, а каждый пятый желает повышения зарплаты на 10-20 тысяч. Поднять зарплату на 40-50 тысяч хотели бы 14% респондентов, а 10% - на 30-40 тысяч рублей. При этом большинство россиян (92%) заявило, что пока зарплату им не повысили.