По ее словам, действия Пентагона дадут сигнал не России , а «украинским национал-радикалам». Панина отметила, что Вашингтон всегда «нервно» воспринимает появление в Черном море российского флота в ответ на действия Вашингтона в регионе.

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— Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций, — приводит РИА Новости слова Паниной.

Ранее в американских СМИ стала появляться информация о планах США направить в ближайшее время в Черное море военные корабли. Вашингтон якобы хотел показать, что «внимательно следит» за ситуацией на Украине, отмечалось в сообщениях. Однако Пентагон не подтвердил информацию об отправке кораблей США в Черное море.

Сообщения о возможной отправке кораблей ВМФ США в Чёрное море укладываются в общую стратегию нагнетания напряжённости у российских границ, однако это не повод для паники. Об этом заявил 9 апреля первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин «Единая Россия» ).

По его словам, в последние годы «США не вылазят из Черного моря» и пытаются превратить его в «американское озеро», однако этому препятствуют в том числе положения конвенции Монтрё.

«И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», — сказал Затулин РИА Новости.

Соединенные Штаты изучают возможность направить корабли в Черное море, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины, сообщили собеседники CNN, передает РИА «Новости».

При этом Соединенные Штаты должны сообщить о своих намерениях за две недели до отправки судов. Отправка кораблей может стать «особым сигналом Москве», указали собеседники.

Соединённые Штаты не рассматривают отправку военных кораблей в Чёрное море для поддержки Украины, сообщили в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) Вооружённых сил США.

Там заявили, что не могут подтвердить информацию CNN.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться [по данному вопросу]», — сказали в ЮКОМ журналистам ТАСС.

Военно-морской флот Украины в четверг, 8 апреля, начал учения в Черном море, которые ранее не анонсировались. Об этом сообщает «Страна.ua».

Администрация морских портов страны сообщила, что ограничена работа крупнейших из них: Херсона, Ольвии, Черноморска, Одессы, Южного и Николаева.

В последнее время наблюдается обострение обстановки в Донбассе. Украина утверждает, что Россия наращивает военное присутствие в регионе, стягивает к границе войска. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о провокационных действиях Киева.

Мария Захарова. НАТО наращивает активность на Украине и в Черном море, непосредственно у российских границ, заявила официальный представитель МИД

Захарова добавила, что Украина также продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения, передает РИА «Новости».

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«Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса», – отметила она.

Дипломат отметила, что активизировалась работа иностранной разведки на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе, для этого используются летательные аппараты и радиоэлектронные средства.

«Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами», – указала Захарова.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.

Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на юго-востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими территориями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что к этому привело бы участие России во внутриукраинском конфликте и отступление в дальнейшем Североатлантического альянса.

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией?» — сказал генерал-майор.

Вовк выразил мнение, что без Донбасса и Крыма Украину не захотят принять в НАТО.

«Никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», – сказал он.

Вовк также подчеркнул, что ситуация ухудшится, если Украина допустит НАТО к правому берегу, а в альянсе решат отступать, как это произошло в Грузии в 2008 году.

По мнению военнослужащего, члены НАТО будут отступать до тех пор, пока за ними не останутся Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области.

Ранее сообщалось, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины.

Украина нужна Соединённым Штатам Америки лишь в качестве минного поля на границе с РФ, а очередной сеанс геополитического танца с Белым домом станет для Киева не «рок-н-роллом», а пляской смерти, ставшей знаменитой в эпоху средневековых эпидемий чумы, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Она напомнила, что в те времена обезумевшие люди, ставшие жертвами психического расстройства, целыми днями устраивали «танцы», пока не падали замертво. По её словам, остаётся только надеяться, что власти Незалежной не смогут втянуть в эти «адские пляски» народ Украины, которому «хочется пожелать счастливого нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», пишет РИА Новости.