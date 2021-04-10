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Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров о покупке "Спутника V"

Газета.Ruиещё 7
36 минут назад
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о завершении переговоров с Россией о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Закупка для нас в Австрии возможна», — сказал Курц.
Курц отметил, что приобретение миллиона доз «Спутника V» ускорило бы вакцинацию в Австрии.
Ранее сообщалось, что Австрия рассчитывает получить быстрый допуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Страна не исключает, что сама зарегистрирует препарат.
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта заявило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V».
До этого посол РФ Дмитрий Любинский сообщил о готовности договора по поставкам «Спутника V» в Австрию.
В мире,Видео,Себастьян Курц,Россия,Австрия,
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