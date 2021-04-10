«Закупка для нас в Австрии возможна», — сказал Курц.

Курц отметил, что приобретение миллиона доз «Спутника V» ускорило бы вакцинацию в Австрии.

Ранее сообщалось, что Австрия рассчитывает получить быстрый допуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Страна не исключает, что сама зарегистрирует препарат.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта заявило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V».