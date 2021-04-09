Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Фото: © РИА Новости. Вера Голосова © РИА Новости. Вера Голосова

Как сообщал «Рамблер», ранее широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.

Игнатиус поинтересовался у госсекретаря США как Байден, допуская такие высказывания, может сотрудничать с Россией. Блинкен отметил, что у американского президента прагматичный поход.

«Он хорошо понимает две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он готов к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», - пояснил госсекретарь.