В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Алиса Селезнёва
1 час назад
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что президент США Джо Байден придерживается в отношениях с Россией прагматичного подхода и, несмотря на жесткие высказывания, готов сотрудничать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.
Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
Фото: © РИА Новости. Вера Голосова© РИА Новости. Вера Голосова
Как сообщал «Рамблер», ранее широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.
Игнатиус поинтересовался у госсекретаря США как Байден, допуская такие высказывания, может сотрудничать с Россией. Блинкен отметил, что у американского президента прагматичный поход.
«Он хорошо понимает две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он готов к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», - пояснил госсекретарь.
Ранее, отвечая на критику своего американского коллеги, президент России Владимир Путин пожелал Джо Байдену здоровья. Он также вспомнил детскую присказку о том, что «кто обзывается, тот сам так называется».
В мире,Дэвид Игнатиус,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,Washington Post,телеканал АВС,Россия,Соединенные Штаты,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители