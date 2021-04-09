Варшава хочет сколотить «Балтийский союз» против России

Боеспособность НАТО на восточном фланге оставляет желать лучшего, поэтому Польше и Прибалтике стоит задуматься о создании отдельного «Балтийского союза» для сдерживания «российской агрессии». Об этом заявил командующий Сухопутным войсками Польши в 2006-2009 годах, генерал Вальдемар Скшипчак. Свои идеи он изложил в отдельной статье, которую опубликовал портал Defence24.

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«Многие эксперты предвещают, что скоро в восточной части Балтийского моря разразится война: Россия нападет на страны Балтии, стараясь отвлечь внимание общества от усугубляющихся экономических проблем и обостряющейся борьбы за власть в преддверии окончания эпохи Путина. Такого развития событий, несомненно, исключить нельзя», - утверждает Скшипчак.

Но сценарий «непосредственной военной агрессии» исключает. Дескать, он несет для «империи» слишком большие риски.

Для вооруженного конфликта с НАТО русским не хватит сил Западного военного округа – придется обнажать другие фланги. А это даст шанс Украине Грузии «освободиться от российских влияний». Кроме того, по мнению польского генерала, масштабную военную кампанию Кремль не потянет экономически. «Страна-бензоколонка» не выдержит такого испытания и взорвется.

Латвии и Дальше следуют сомнения в профессионализме российской армии. «Качество уровня подготовки кадрового резерва оставляют желать лучшего», - пишет Скшипчак. На каком основании сделан этот вывод, остается только гадать. Но потенциальным «жертвам» России все равно расслабляться не стоит. Особенно прибалтийским республикам. Для них экс-главком Сухопутных сил Польши рисует необычный сценарий «оккупации». В Литве Эстонии Кремль якобы попытается привести к власти представителей русского меньшинства. Те объявят о выходе из НАТО и возвращении под протекторат Путина.

«Однако граждане, не идентифицирующие себя с Россией (латыши, литовцы и эстонцы), не захотят мириться с возвращением их страны в орбиту влияния Москвы, а это создаст почву для гражданской войны, которая послужит россиянам предлогом для вооруженного вторжения в рамках операции по «защите русского населения». К сожалению, ООН и ЕС смогут максимум ввести санкции. В описанном сценарии НАТО не сыграет никакой роли», - моделирует ситуации Вальдемар Скшипчак.

Что ж, в лице отставного польского генерала мир потерял выдающегося писателя-фантаста. Нужно обладать очень богатым воображением, чтобы всерьез рассматривать такой вариант развития событий.

Есть ли шансы у русского меньшинства прийти к власти хотя бы в одной из прибалтийских республик? Нет. Самая многочисленная и политически активная русская община сохранилась в Латвии, где партия «Согласие» во главе с теперь уже бывшим мэром Риги Нилом Ушаковым регулярно побеждала на парламентских выборах. Но в коалицию её не берут. Для всех остальных латышских партий сотрудничество с «Согласием» - это табу. Кроме того, даже находясь в «глухой» оппозиции, Ушаков и компания не ставили под сомнение евроатлантический курс развития Латвии. А сегодня «русский мэр Риги» и вовсе голосует в Европарламенте за санкции против России.

Есть еще «Русский союз Латвии» (РСЛ), который занимает более радикальную позицию и оттягивает голоса у «Согласия». Однако его вес в политической системе страны ничтожен. На прошлых парламентских выборах РСЛ не приблизился к проходному пятипроцентному барьеру.

Так кто же эти мифические «агенты Кремля», которые должны демократическим путем прийти к власти в Латвии?

С каждым годом русских здесь становится все меньше, их вовлеченность в политические процессы снижается. Это наглядно продемонстрировала скандальная школьная реформа, цель которой – полностью ликвидировать среднее образование на русском языке обучения. Акции протеста не увенчались успехом.

«В 2004 году правительство планировало перевести среднюю школу только на латышский язык, но перед лицом десятков тысяч протестующих ему пришлось смягчить законопроект и ограничиться 60% уроков. Сейчас мы видим очередное наступление. Связано оно, прежде всего, с тем, что в Латвии уменьшается количество русского населения. Поэтому пока что акции протеста не столь многочисленны, как хотелось бы», - признает правозащитник, член правления Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин.

В Литве вообще ни одна серьезная политическая сила не позиционирует себя выразителем интересов русских и русскоязычных жителей. Здесь даже поляки имеют более солидное представительство (партия «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» до недавнего времени даже входила в парламентскую коалицию). В Эстонии голоса русских аккумулируют центристы, которые отнюдь не стремятся к радикальным переменам во внешней политике.

Всего этого господин Скшипчак не знает, поэтому страшит Прибалтику пугалом «пророссийского реванша». Еще более нелепым кажется вывод о том, что от деструктивного влияния Москвы Литву, Латвию и Эстонию защитят гарантии военной безопасности.

«Факты таковы, что в последние годы НАТО переживает кризис, спровоцированный в том числе антисоюзнической риторикой бывшего президента США, неоднозначной позицией Германии и Франции в отношении России, действиями Турции, которая ведет «свои» войны и находится в состоянии непримиримого конфликта с Грецией, а также информационной войной, призванной дискредитировать альянс в Европе и расшатать солидарность ЕС. Опасения вызывает также восстановление российских влияний в Венгрии. Ситуация очень сложна, ничего подобного в истории НАТО еще не бывало. Если организация не проснется, в ближайшие несколько лет военно-политическая ситуация в Европе может измениться», - предупреждает Скшипчак.

Так и рождается идея создания «новой в качественном отношении системы безопасности». Польский генерал называет её «Балтийским союзом». Задумка проста – если «дядя Сэм» не уделяет достаточного внимания обороне восточного фланга НАТО, то инициативу в этом вопросе перехватит Варшава. Под её началом страны региона будут интегрировать потенциал своих вооруженных сил, чтобы добиться превосходства над противником на суше, в море и воздухе. Причем речь идет не только о Прибалтике.

«Включение в систему натовской обороны морских баз и аэродромов в Швеции и Финляндии значительно повысит оперативные возможности, - подчеркивает Скшипчак. – Размещение части морских и воздушных сил НАТО в этом регионе уже в период мира наверняка будет иметь сдерживающий эффект. Более решительная реакция на авиационные провокации России в небе над Балтийским морем подтвердит, что альянс готов защищать своих членов в регионе».

В общем, по замыслу Скшипчака, в системе НАТО должна появиться отдельная неформальная структура. Эта идея четко коррелирует с притязаниями Польши на роль регионального лидера в Восточной Европе. Она же, вероятно, является ответом на приостановку вывода американских войск из Германии. Этот процесс незадолго до президентских выборов в США запустил Трамп и тем самым осчастливил Польшу: именно она должна была принять часть военнослужащих, которые раньше дислоцировались в ФРГ. Но потом пришел Байден. В феврале Пентагон сообщил, что новый министр обороны Ллойд Остин «находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки» плана вывода американских войск из Германии.

«В случае запуска процедур Пятой статьи Вашингтонского договора, ключевую роль в защите Польши сыграют не 5 тысяч американских военных, размещенных сейчас на вашей территории, а союзнические силы, которые перебросят из Германии. Польша заинтересована в том, чтобы у нас находилось как можно больше американских военных, я не вижу для них лучшего места в Европе», - заявил в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna депутат Бундестага от фракции «Зеленых» Мануэль Саррацин. Дельное замечание, но в том-то и дело, что рост численности американских войск нужен Польше не для безопасности, а для увеличения своего политического веса.

Теперь очевидно, что ставка на США не сыграла. Пресловутый «Форт Трамп» - так Анджей Дуда предлагал назвать американскую военную базу в Польше – уже стал достоянием истории. Можно переименовать его в «Форт Байден», но это вряд ли поможет. Не потому ли польский генерал предлагает взять на вооружение концепцию «Балтийского союза»?