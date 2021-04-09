По всей Черногории прошли акции протеста

Во многих черногорских городах прошли акции протеста граждан, недовольных принятием решения о получении черногорского гражданства путем приема. Несколько сотен горожан собрались перед правительственными зданиями, заблокированы множество дорог по всей стране. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Фото: ТАСС ТАСС

Елена Маркович из муниципального совета Либеральной партии Черногории была на встрече с премьер-министром Здравко Кривокапичем, и попросила его обратиться к толпе перед зданием правительства или в письменном виде передать демонстрантам подтверждение отказа от принятого решения.

Собравшиеся обьявили, что не разойдутся, пока не получат ответа. Правительство тем временем передало СМИ повестку дня заседания 8 апреля, в которой никакого решения не было принято.