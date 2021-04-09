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По всей Черногории прошли акции протеста из-за закона о гражданстве

ИА Regnum
46 минут назад
Во многих черногорских городах прошли акции протеста граждан, недовольных принятием решения о получении черногорского гражданства путем приема. Несколько сотен горожан собрались перед правительственными зданиями, заблокированы множество дорог по всей стране. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.
По всей Черногории прошли акции протеста
Фото: ТАССТАСС
Елена Маркович из муниципального совета Либеральной партии Черногории была на встрече с премьер-министром Здравко Кривокапичем, и попросила его обратиться к толпе перед зданием правительства или в письменном виде передать демонстрантам подтверждение отказа от принятого решения.
Собравшиеся обьявили, что не разойдутся, пока не получат ответа. Правительство тем временем передало СМИ повестку дня заседания 8 апреля, в которой никакого решения не было принято.
Граждане, собравшиеся перед правительственными зданиями, несут черногорский флаг, поют патриотические песни, скандируют «Не мое правительство» и «Предательство» и заявляют, что не допустят запланированной избирательной инженерии.
В мире,Происшествия,Черногория,
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