В Миссури при стрельбе в магазине погиб один человек

Правоохранители полагают, что огонь открыл местный житель, личность которого не разглашается. Он вел стрельбу из пистолета. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Власти полагают, что подозреваемый знаком с кем-то из людей, в которых стрелял. У него, предположительно, не было сообщников.