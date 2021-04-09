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В Миссури при стрельбе в магазине погиб один человек

ТАССиещё 2
9 апреля 2021
По меньшей мере один человек убит, трое получили ранения в результате стрельбы в субботу в магазине в южной части штата Миссури. Как сообщил местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на представителей полиции, подозреваемый задержан.
В Миссури при стрельбе в магазине погиб один человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правоохранители полагают, что огонь открыл местный житель, личность которого не разглашается. Он вел стрельбу из пистолета. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Власти полагают, что подозреваемый знаком с кем-то из людей, в которых стрелял. У него, предположительно, не было сообщников.
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