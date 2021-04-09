Военная атташе США появилась в Донбассе с шевроном «Украина или смерть»

На форме военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт, которая отправилась на линию соприкосновения в Донбасс, заметили шеврон одной из бригад «Украина или смерть».
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Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в пятницу прибыли на линию соприкосновения, где пообщались с украинскими военнослужащими, передает РИА «Новости».
Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита. На некоторых снимках военный атташе США изображена с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть». При этом на других фото нашивки на ее плече отсутствуют.
Ранее военного атташе США в Москве вызвали в Минобороны, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о «российской агрессии».