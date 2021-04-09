Военная атташе США появилась в Донбассе с шевроном «Украина или смерть»

Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита. На некоторых снимках военный атташе США изображена с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть». При этом на других фото нашивки на ее плече отсутствуют.