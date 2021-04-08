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Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca для лиц младше 60 лет

News.ruиещё 4
1 час назад
Власти Нидерландов не стали возобновлять применение вакцины от компании AstraZeneca для пациентов младше 60 лет, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.
Нидерланды ограничили использование AstraZeneca
Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look PressSalvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press
Людей в этом возрасте будут прививать другими препаратами. Соответствующее решение принял Совет здравоохранения Нидерландов, передаёт Algemeen Dagblad.
При этом гражданам старше 60 лет будут колоть препарат от AstraZeneca.
Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна, — сказал глава ведомства.
Он отметил, что в ближайшем будущем страна получит препараты от других производителей.
В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.
18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины.
В свою очередь в ВОЗ напомнили о том, что несмотря на риски, «вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса», а смертельные случаи — редкие примеры, которые не должны становиться преградой для массовой вакцинации.
Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках, писал NEWS.ru.
В мире,ВОЗ,Нидерланды,
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