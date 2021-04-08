Нидерланды ограничили использование AstraZeneca

Власти Нидерландов не стали возобновлять применение вакцины от компании AstraZeneca для пациентов младше 60 лет, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.

Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Людей в этом возрасте будут прививать другими препаратами. Соответствующее решение принял Совет здравоохранения Нидерландов, передаёт Algemeen Dagblad.

При этом гражданам старше 60 лет будут колоть препарат от AstraZeneca.

Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна, — сказал глава ведомства.

Он отметил, что в ближайшем будущем страна получит препараты от других производителей.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины.

В свою очередь в ВОЗ напомнили о том, что несмотря на риски, «вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса», а смертельные случаи — редкие примеры, которые не должны становиться преградой для массовой вакцинации.