США готовы отменить санкции против Ирана , идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но это не означает отказа от всех рестрикций. Об этом заявил в пятницу представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном переговорам в Вене по иранской ядерной сделке.

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"Не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что наша позиция состоит в том, что все санкции, которые идут вразрез с СВПД и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД, мы готовы отменить. Но это не означает, что [США отменят] их все, потому что есть некоторые, которые являются обоснованными", - сказал дипломат.

Переговоры в Вене

Участники переговоров по ядерной сделке с Ираном вновь соберутся в Вене примерно в середине следующей недели.

"Стороны вновь соберутся на следующей неделе в Вене, примерно в середине недели", - сказал представитель Госдепа на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном этим переговорам.

Участники переговоров в Вене будут обсуждать последовательность шагов, которые должны предпринять Вашингтон и Тегеран для возврата к соблюдению условий СВПД, после того, как выработают сам набор этих шагов, заявил представитель.

"Вопрос последовательности не ставится настолько сильно в центр внимания сейчас. Участники [переговоров] в Вене, я думаю, посчитали, что приоритетом было определить, смогут ли они выработать общий набор шагов, которые нужно предпринять Ирану, а также надо предпринять США", - сказал он на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном этим переговорам.

По словам дипломата, к вопросу последовательности шагов стороны должны вернуться "тогда и в том случае, когда [участники переговоров] приблизятся к общему пониманию того, что нужно делать обеим сторонам".

Кампания давления провалилась

"Мы начинаем с того принципа, что кампания [оказания] максимального давления [на Иран], выход [Вашингтона] из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС) и введенные [после этого] санкции [США] попросту не преуспели в том, чтобы Америка и американский народ оказались в большей безопасности", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Как он признал, американская "кампания максимального давления [на Иран] провалилась <...>".

Отмена санкций

Переговоры по иранской ядерной программе зайдут в тупик, если Тегеран ожидает отмены всех санкций США, введенных в 2017 году, заявил представитель.

"Если Иран будет держаться за позицию о том, что все санкции, введенные в 2017 году, должны быть сняты, иначе не будет никакого соглашения, тогда мы движемся в тупик", - сказал он на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном переговорам по иранской ядерной программе в Вене.

Действия Трампа

Процесс отмены односторонних американских санкций против Ирана сильно осложнен действиями, которые предприняла администрация 45-го президента Дональда Трампа, заявил представитель.

Говоря об отмене санкций против Ирана, идущих вразрез с ядерной сделкой, он отметил: "Это не такой простой процесс, как может показаться, именно потому, что администрация Трампа старалась изо всех сил, чтобы затруднить возвращение администрации его преемника в СВПД".

При этом, отвечая на вопрос о том, передавал ли Вашингтон Тегерану список тех санкций, которые готов он отменить, дипломат отметил: "Нет. Мы не передавали список. Мы обменялись идеями о принципах, которыми следует руководствоваться при отмене любых санкций с американской стороны".

"Иран тоже не передавал список", - указал он.

Прямые переговоры

Соединенные Штаты призывают Иран к проведению прямых переговоров по ситуации вокруг СВПД, призванного урегулировать ядерную проблему Тегерана. Однако Вашингтон не собирается платить в той или иной форме за такой диалог, сообщил представитель Госдепа.

"Мы считаем, что было бы лучше, если бы мы [американцы] могли сесть [за стол переговоров] с иранцами. [Но] платить за это мы не будем. Если они не хотят с нами встречаться, жаль. Просто им будет намного сложнее получить то, чего они, как они говорят, добиваются: взаимного возвращения к соблюдению [СВПД], так как намного сложнее вести <...> обсуждения <...>. Было бы намного проще говорить с Ираном, если бы он сидел по другую сторону стола от нас", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.