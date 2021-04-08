«Достигли дна»: посол ЕС оценил отношения с Россией

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По европейско-российским отношениям можем согласиться, что мы достигли дна. Это касается и ситуации на востоке Украины, — сказал Эдерер, выступая по видеосвязи на пленарном заседании XII форума «Северное измерение».

Вместе с тем он напомнил, почему, на его взгляд, это произошло. По словам Эдерера, с 2014 года Брюссель отказывается от связи с Москвой не без причин. Евросоюз считает россиян агрессорами в отношении Украины и не признаёт присоединение Крыма к РФ.

Как писал NEWS.ru, журналистка британского журнала The Spectator Мери Дейевски убеждена, что сблизить Россию и Евросоюз смогут поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европу. Впрочем, многие европейские страны заявляют о неприятии российского препарата.