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«Достигли дна»: посол ЕС оценил отношения с Россией

News.ru
1 час назад
Отношения Евросоюза с Российской Федерацией ухудшились настолько, насколько это могло быть возможным, и не в последнюю очередь этому послужила ситуация на востоке Украины. Такое заявление сделал глава дипмиссии ЕС в Москве Маркус Эдерер.
«Достигли дна»: посол ЕС оценил отношения с Россией
Фото: ReutersReuters
По европейско-российским отношениям можем согласиться, что мы достигли дна. Это касается и ситуации на востоке Украины, — сказал Эдерер, выступая по видеосвязи на пленарном заседании XII форума «Северное измерение».
Вместе с тем он напомнил, почему, на его взгляд, это произошло. По словам Эдерера, с 2014 года Брюссель отказывается от связи с Москвой не без причин. Евросоюз считает россиян агрессорами в отношении Украины и не признаёт присоединение Крыма к РФ.
Как писал NEWS.ru, журналистка британского журнала The Spectator Мери Дейевски убеждена, что сблизить Россию и Евросоюз смогут поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европу. Впрочем, многие европейские страны заявляют о неприятии российского препарата.
На это, в частности, посетовал вице-премьер Словакии Игор Матович, который организовал вакцинацию «Спутником V» в стране, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС, но это спровоцировало правительственный кризис, поскольку другие представители властных структур являются противниками такого шага.
В мире,Маркус Эдерер,ЕС,Москва,Россия,Украина,
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