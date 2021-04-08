Учения ВМФ Украины стали причиной ограничений, введенных в черноморских портах «Херсон», «Ольвия», «Черноморск», «Одесса», «Пивденный» и «Николаев». Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу Администрации морских портов пишет «Интерфакс-Украина».

Также на двух каналах - Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском – из-за учений была ограничена лоцманская проводка.

В диспетчерской службе уточнили, что, по состоянию на 8:00, остальные порты работают без ограничений.

Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.