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Украина начинает военно-морские учения в Чёрном море

Алиса Селезнёва
40 минут назад
Учения ВМФ Украины стали причиной ограничений, введенных в черноморских портах «Херсон», «Ольвия», «Черноморск», «Одесса», «Пивденный» и «Николаев». Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу Администрации морских портов пишет «Интерфакс-Украина».
Также на двух каналах - Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском – из-за учений была ограничена лоцманская проводка.
В диспетчерской службе уточнили, что, по состоянию на 8:00, остальные порты работают без ограничений.
Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.
На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. Картаполов заверил, что группировка российских войск в Крыму не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.
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