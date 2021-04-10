В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Псаки заявила о намерении США опубликовать план действий против РФ

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад
Американское руководство в ближайшее время опубликует план действий в отношении России. О таком намерении заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
США опубликуют план действий против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам представителя Белого дома, Россию со стороны США ожидают «видимые и невидимые последствия». Таким образом Псаки ответила на вопрос о публикации Bloomberg, согласно которой Штаты вскоре объявят о введении новых антироссийских санкций.
«Я могу подтвердить, последствия будут, видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом», - сказала пресс-секретарь в ходе брифинга, текст которого опубликован на сайте Белого дома.
Ранее в СМИ сообщили, что американское правительство завершило анализ «действий России» и теперь готовится к «ответным шагам». Такую информацию опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на несколько собственных источников. По данным агентства, администрация Байдена закончила так называемый «разбор злонамеренных действий России» и готовится принять некие «ответные меры».
В мире,Администрация США,Bloomberg,Россия,Соединенные Штаты,
147
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители