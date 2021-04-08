В Польше побит рекорд по смертям от COVID-19

Жертвами коронавируса в Польше за минувшие сутки стали 954 человека, что является рекордным показателем в стране с начала пандемии. Всего зарегистрировано 56 659 летальных исходов.

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По данным Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа COVID-19 выявили у 27 887 граждан. Общее число заболевших достигло 2 499 507.

Несмотря на относительное снижение скорости распространения болезни, в местных госпиталях увеличивается количество заражённых. Согласно последним данным, за сутки в стране в больницы попали 34 864 человека (34 691 по состоянию на 7 апреля), 3362 из них медики подключили к аппаратам ИВЛ (3342 7 апреля). 433 346 граждан (более 1,1% от населения страны) находятся на карантине, 2 076 504 выздоровели, передаёт РИА Новости.