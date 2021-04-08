Посол назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

После нее дипломат рассказал, что на заседании Группы высокого уровня Союзного государства была поставлена задача не позднее 1 июля подготовить и подписать все межправительственные соглашения, пройти все внутригосударственные процедуры и с 1 января 2022 года полностью отменить роуминг между Россией и Белоруссией.
В марте Комиссия по информационной политике Парламентского собрания Союза Белоруссии и России обратилась к Группе высокого уровня Совета министров Союзного государства с предложением принять решение об окончательной отмене роуминга со 2 апреля. Там заявили, что этот вопрос носит политический характер, и назвали отмену роуминга реальным инструментом углубления интеграционных процессов.