Посол назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

После нее дипломат рассказал, что на заседании Группы высокого уровня Союзного государства была поставлена задача не позднее 1 июля подготовить и подписать все межправительственные соглашения, пройти все внутригосударственные процедуры и с 1 января 2022 года полностью отменить роуминг между Россией и Белоруссией.