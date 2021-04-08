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Посол назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Артём Кульша
35 минут назад
Роуминг между Россией и Белоруссией может быть полностью отменен с 1 января. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Семашко совершил визит в Оренбургскую область. В ходе него он провел встречу с членами правительства региона.
После нее дипломат рассказал, что на заседании Группы высокого уровня Союзного государства была поставлена задача не позднее 1 июля подготовить и подписать все межправительственные соглашения, пройти все внутригосударственные процедуры и с 1 января 2022 года полностью отменить роуминг между Россией и Белоруссией.
«Чтобы даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять, чтобы в хорошем смысле забыли про эту тему, обнулили полностью все эти затраты. Идет процесс, я считаю, что на 95% тема решена, осталось только узаконить все это дело», — сообщил он.
В марте Комиссия по информационной политике Парламентского собрания Союза Белоруссии и России обратилась к Группе высокого уровня Совета министров Союзного государства с предложением принять решение об окончательной отмене роуминга со 2 апреля. Там заявили, что этот вопрос носит политический характер, и назвали отмену роуминга реальным инструментом углубления интеграционных процессов.
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