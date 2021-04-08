Леонид Кравчук Экс-президент Украины положительно ответил на вопрос, собирается ли он использовать личное огнестрельное оружие, если возле его дома начнет спрыгивать с парашютами "кто-то с российскими флагами".

"Буду стрелять до последнего — пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина-24!.



"Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью", - заявил Кравчук. Комментарий он дал в связи с обострившейся ситуацией на Донбассе.

Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас Украина для России является врагом, а Белоруссия - холуем. Об этом он сказал в пятницу в вечернем эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Как сказал [писатель Александр] Солженицын, у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи. Вот сегодня враг - Украина, а холуй - Белоруссия. И это очевидно", - сказал Кравчук.

При этом он рассказал, что при всех его переговорах со многими лидерами Запада они интересовались позицией РФ по тому или иному вопросу, спрашивая о то, "как на это посмотрит Москва".

"И только сейчас, где-то в последний месяц, стало очевидным и для США, и для Запада, что с Россией договариваться нельзя", - отметил Кравчук.

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке страны. Видеозапись выступления политика доступна на YouTube.

По его словам, сейчас невозможно с уверенностью утверждать, что Россия не предпримет попыток начать широкомасштабное наступление в Донбассе, для того чтобы «обеспечить Крым питьевой водой». При этом политик подчеркнул, что при таком сценарии на защиту Украины встанут «все демократические силы» в мире, и в том числе США.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что и сам готов встать на защиту республики, несмотря на возрастные проблемы со зрением. «В прошлом году был на охоте. Со 150 метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — сказал Кравчук.

Бывший президент также добавил, что его не интересуют личности тех, кого придется убить в ходе конфликта, так как их «никто не приглашал».

Рамблер

«Оружие почищено и подготовлено. ( ) Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки (могут) оружие держать и пока видеть врага буду», — отметил политик.

Польша могла бы стать новым местом проведения переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук 6 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, переговоры могут быть перенесены в Польшу по окончании пандемии SARS-CoV-2.

«Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна».

Политик заявил, что площадку переговоров следует перенести из Белоруссии, поскольку президент страны Александр Лукашенко говорил в адрес Украины «непристойные вещи», а сама Белоруссия якобы находится «под каблуком России» и не является демократической страной.