«Мы видели это кино и раньше»: Запад о войсках РФ на границе с Украиной

Великобритания, Канада, Литва и Польша — Пять стран Запада — США обсудили «рост российской военной активности» у границ Украины в ходе встречи, пишет РИА Новости.

Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес , с американской стороны во встрече участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори.

«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — заявил Госдепартамент.

Также страны пообещали предоставить тренировки украинским военным и поддерживать «выстраивание потенциала» вооруженных сил Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон знает о «дезинформации» со стороны России о событиях на границе с Украиной, сообщает Reuters.

«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной», — считает Псаки.

Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена следит за этим. Пресс-секретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты озабочены этой проблемой и будут обсуждать вопрос с европейскими партнерами.

Президент США Джо Байден в пятницу в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - утверждается в сообщении.

Кроме того, американский лидер выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине.

"Он [Байден] подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и осуществлению программы реформ, основанных на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины. Лидеры [двух стран] согласились с тем, что данные реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе.

Стороны также обсудили "важность тесного сотрудничества США и Украины в целях сдерживания пандемии и укрепления демократии в регионе".

Байден заявил Зеленскому о своем желании посетить Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их информации, Байден также заявил, что его "заботит ситуация на Украине".

За время президентства это первый разговор Байдена с Зеленским. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

Ситуацию в Донбассе обсудили в ходе телефонных переговоров британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Украинский президент заявил, что Россия наращивает свой военный контингент возле границы с Украиной и якобы пытается сорвать реализацию Минских соглашений.

Рамблер

Он заявил, что Москва своими действиями «бросает серьёзный вызов безопасности Украины», а также странам — членам НАТО и «всей Европе». Но Киев не уверен, что его поддержат с Запада, добавил Зеленский:

«Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны «Большой семерки».

Россия никому не угрожала и не угрожает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . Так он ответил на вопрос про наличие «ударных» группировок Вооруженных сил на юге страны.

Рамблер

«Российские ВС находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным», – сказал Песков.

Он добавил, что военные соединения будут находиться там, где это надо, как это будет решено главнокомандующим ВС и военным руководством страны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии разграничения обостряется, увеличивается число обстрелов. Вместе с тем объявлять всеобщую мобилизацию в республике пока не намерены. Также он уверен, что имеющаяся информация указывает на грядущее возобновление наступательных действий ВСУ.

Отношения Москвы и Киева