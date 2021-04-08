«Мы видели это кино и раньше»: Запад о войсках РФ на границе с Украиной

Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес
, с американской стороны во встрече участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори.
«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — заявил Госдепартамент.
Также страны пообещали предоставить тренировки украинским военным и поддерживать «выстраивание потенциала» вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки заявила, что Вашингтон знает о «дезинформации» со стороны России о событиях на границе с Украиной, сообщает Reuters.
«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной», — считает Псаки.
Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена
следит за этим. Пресс-секретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты озабочены этой проблемой и будут обсуждать вопрос с европейскими партнерами.
Президент США Джо Байден в пятницу в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским
подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - утверждается в сообщении.
Кроме того, американский лидер выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине.
"Он [Байден] подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и осуществлению программы реформ, основанных на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины. Лидеры [двух стран] согласились с тем, что данные реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе.
Стороны также обсудили "важность тесного сотрудничества США и Украины в целях сдерживания пандемии и укрепления демократии в регионе".
Байден заявил Зеленскому о своем желании посетить Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их информации, Байден также заявил, что его "заботит ситуация на Украине".
За время президентства это первый разговор Байдена с Зеленским. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.
Ситуацию в Донбассе обсудили в ходе телефонных переговоров британский премьер-министр Борис Джонсон
и президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе украинского лидера.
Украинский президент заявил, что Россия наращивает свой военный контингент возле границы с Украиной и якобы пытается сорвать реализацию Минских соглашений.
Он заявил, что Москва своими действиями «бросает серьёзный вызов безопасности Украины», а также странам — членам НАТО
и «всей Европе». Но Киев не уверен, что его поддержат с Запада, добавил Зеленский:
«Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны «Большой семерки».
Россия никому не угрожала и не угрожает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
. Так он ответил на вопрос про наличие «ударных» группировок Вооруженных сил на юге страны.
«Российские ВС находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным», – сказал Песков.
Он добавил, что военные соединения будут находиться там, где это надо, как это будет решено главнокомандующим ВС и военным руководством страны.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин
заявил, что ситуация на линии разграничения обостряется, увеличивается число обстрелов. Вместе с тем объявлять всеобщую мобилизацию в республике пока не намерены. Также он уверен, что имеющаяся информация указывает на грядущее возобновление наступательных действий ВСУ.
Отношения Москвы и Киева
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.