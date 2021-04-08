В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Мы видели это кино и раньше»: Запад о войсках РФ на границе с Украиной

Елена Прошина
1 час назад
Пять стран Запада — США, Великобритания, Канада, Литва и Польшаобсудили «рост российской военной активности» у границ Украины в ходе встречи, пишет РИА Новости.
Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, с американской стороны во встрече участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори.
«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — заявил Госдепартамент.
Также страны пообещали предоставить тренировки украинским военным и поддерживать «выстраивание потенциала» вооруженных сил Украины.

Псаки обвинила Москву в дезинформации о ситуации на российско-украинской границе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон знает о «дезинформации» со стороны России о событиях на границе с Украиной, сообщает Reuters.
«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной», — считает Псаки.
Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена следит за этим. Пресс-секретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты озабочены этой проблемой и будут обсуждать вопрос с европейскими партнерами.

Разговор Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден в пятницу в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - утверждается в сообщении.
Кроме того, американский лидер выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине.
"Он [Байден] подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и осуществлению программы реформ, основанных на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины. Лидеры [двух стран] согласились с тем, что данные реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе.
Стороны также обсудили "важность тесного сотрудничества США и Украины в целях сдерживания пандемии и укрепления демократии в регионе".
Байден заявил Зеленскому о своем желании посетить Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их информации, Байден также заявил, что его "заботит ситуация на Украине".
За время президентства это первый разговор Байдена с Зеленским. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

Зеленский обсудил Донбасс с премьером Великобритании

Ситуацию в Донбассе обсудили в ходе телефонных переговоров британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе украинского лидера.
Украинский президент заявил, что Россия наращивает свой военный контингент возле границы с Украиной и якобы пытается сорвать реализацию Минских соглашений.
Рамблер
Он заявил, что Москва своими действиями «бросает серьёзный вызов безопасности Украины», а также странам — членам НАТО и «всей Европе». Но Киев не уверен, что его поддержат с Запада, добавил Зеленский:
«Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны «Большой семерки».

В Кремле дали разъяснения насчет концентрации войск на юге страны

Россия никому не угрожала и не угрожает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос про наличие «ударных» группировок Вооруженных сил на юге страны.
Рамблер
«Российские ВС находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным», – сказал Песков.
Он добавил, что военные соединения будут находиться там, где это надо, как это будет решено главнокомандующим ВС и военным руководством страны.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии разграничения обостряется, увеличивается число обстрелов. Вместе с тем объявлять всеобщую мобилизацию в республике пока не намерены. Также он уверен, что имеющаяся информация указывает на грядущее возобновление наступательных действий ВСУ.

Отношения Москвы и Киева

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.
В мире,Видео,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,НАТО,Администрация США,Госдеп США,ОБСЕ,Reuters,РИА Новости,Москва,Россия,Польша,Соединенное Королевство,Литва,Канада,Соединенные Штаты,Украина,
109
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители