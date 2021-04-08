Киев предупредили о возможных потерях из-за НАТО

Он выразил уверенность, что Украина не выиграет войну с Россией без помощи Североатлантического альянса. Однако сейчас ее все равно не возьмут в НАТО, потому что у нее нет целостности ни государства, ни руководства.
«А если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли», — высказал мнение Вовк.
Он заявил, что будет еще хуже, если войска Североатлантического альянса зайдут на правый берег Украины и решат отступать, как было в Грузии в 2008 году. Тогда Киев может потерять контроль над Донецкой, Херсонской, Харьковской и Николаевской областями.
В марте, как сообщал «Рамблер», политолог Андрей Иванов высказал мнение, что Украине не нужны Крым, Донбасс, Закарпатье, Харьков и Одесса.