В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Зеленский сегодня посетит Донбасс

Артём Кульша
2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Донбасс. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Собеседник, близкий к офису главы государства, рассказал агентству, что Зеленский приедет в Донбасс сегодня. Других подробностей визита он не привел.
Источник в окружении президента сообщил «РБК-Украина», что Зеленский приедет в Донбасс 8 или 9 апреля в сопровождении руководителя своего офиса Андрея Ермака.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что введенное в июле прекращение огня в Донбассе работало хорошо до декабря, после чего в Москве что-то изменилось. Кулеба заявил, что Украина в отличие от России не осуществляет никакого подкрепления с целью перехода в наступление. Он подчеркнул, что Киев не хочет войны, привержен политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе, не стремится к его эскалации, но будет открывать огонь в случае угрозы своим войскам.
Позавчера глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россию тревожит развитие ситуации на востоке Украины и заявления властей Украины по ней, а реакция Запада на поведение Киева — разочаровывает.
В мире,Видео,Дмитрий Кулеба,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД,РБК-Украина,Украина,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители