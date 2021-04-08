Зеленский сегодня посетит Донбасс

Позавчера, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что введенное в июле прекращение огня в Донбассе работало хорошо до декабря, после чего в Москве что-то изменилось. Кулеба заявил, что Украина в отличие от России не осуществляет никакого подкрепления с целью перехода в наступление. Он подчеркнул, что Киев не хочет войны, привержен политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе, не стремится к его эскалации, но будет открывать огонь в случае угрозы своим войскам.