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Гигантский варан сходил в супермаркет и попал на видео

Александр Кузьмин
29 минут назад
В таиландском городе Накхонпатхом варан удивил местных жителей своим походом в магазин 7-Eleven. Видео, снятое очевидцами публикует в своём telegram – канале РИА Новости.
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как гигантский представитель пресмыкающиеся сначала пытается открыть холодильник, затем шустро забирается по стеллажу на верхнюю полку с молочными продуктами. Видимо, таким образом огромный ящер спасался от царящей на улице жары. Покупателей супермаркета позабавил этот инцидент. Испуганных криков слышно не было.
Стоит отметить, что вараны в Таиланде встречаются достаточно часто. Они обитают в садах, парках, на озерцах, берегах рек, в городских каналах. Ящеры имеют разные размеры - от небольших в 30-40 см до двухметровых гигантов.
В мире,Видео,РИА Новости,
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