Гигантский варан сходил в супермаркет и попал на видео

В таиландском городе Накхонпатхом варан удивил местных жителей своим походом в магазин 7-Eleven. Видео, снятое очевидцами публикует в своём telegram – канале РИА Новости.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как гигантский представитель пресмыкающиеся сначала пытается открыть холодильник, затем шустро забирается по стеллажу на верхнюю полку с молочными продуктами. Видимо, таким образом огромный ящер спасался от царящей на улице жары. Покупателей супермаркета позабавил этот инцидент. Испуганных криков слышно не было.