США захотели наладить отношения с Россией

По его словам, Вашингтон захотел «отношений с Москвой, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми». «Мы считаем, что дипломатия — важный инструмент, чтобы установить отношения», — заключил он, добавив, что Вашингтон продолжит призывать Москву к ответу за деструктивные, по мнению США, действия.