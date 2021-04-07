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США захотели наладить отношения с Россией

Lenta.ru
1 час назад
США заинтересованы в том, чтобы наладить предсказуемые и стабильные отношения с Россией, несмотря на «глубокие разногласия». Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.
США захотели наладить отношения с Россией
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS
По его словам, Вашингтон захотел «отношений с Москвой, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми». «Мы считаем, что дипломатия — важный инструмент, чтобы установить отношения», — заключил он, добавив, что Вашингтон продолжит призывать Москву к ответу за деструктивные, по мнению США, действия.
Так Прайс прокомментировал заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что сроки возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова зависят от готовности Вашингтона пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой.
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что несмотря на широкие перспективы для сотрудничества, отношения России и США достигли самой низкой отметки с момента окончания холодной войны. По его словам, Москва надеется, что возобновление сотрудничества будет налажено, и страны начнут обсуждать проблемы, которые требуют участия обеих сторон.
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