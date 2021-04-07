США захотели наладить отношения с Россией

По его словам, Вашингтон захотел «отношений с Москвой, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми». «Мы считаем, что дипломатия — важный инструмент, чтобы установить отношения», — заключил он, добавив, что Вашингтон продолжит призывать Москву к ответу за деструктивные, по мнению США, действия.
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил
, что несмотря на широкие перспективы для сотрудничества, отношения России и США достигли самой низкой отметки с момента окончания холодной войны. По его словам, Москва надеется, что возобновление сотрудничества будет налажено, и страны начнут обсуждать проблемы, которые требуют участия обеих сторон.