Пушилин отреагировал на слова Зеленского о вступлении в НАТО

Пушилин указал на правила вступления в Североатлантический альянс, которые ограничивают желания стран-кандидатов из-за различных конфликтов на их территории. Он также посоветовал украинским властям узнать мнение о вступлении в НАТО у жителей страны, которые «больше Зеленского понимают, какие риски несёт вступление в Альянс».