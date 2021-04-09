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Пушилин назвал нелепыми словам Зеленского об Украине в НАТО

News.ruиещё 1
1 час назад
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО для разрешения конфликта в Донбассе.
Пушилин отреагировал на слова Зеленского о вступлении в НАТО
Фото: Alexander Rekun/Global Look PressAlexander Rekun/Global Look Press
По его словам, данное утверждение является нелепым.
Заявление про НАТО нелепое. Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало, — отметил политик в беседе с «Известиями».
Пушилин указал на правила вступления в Североатлантический альянс, которые ограничивают желания стран-кандидатов из-за различных конфликтов на их территории. Он также посоветовал украинским властям узнать мнение о вступлении в НАТО у жителей страны, которые «больше Зеленского понимают, какие риски несёт вступление в Альянс».
Хотелось бы верить, что они понимают регламент процесса присоединения к НАТО страны, у которой есть незаконченные конфликты, — подчеркнул глава ДНР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что урегулировать конфликт в Донбассе возможно только путём прямых переговоров, которые невозможны из-за нежелания украинской стороны вести политическую дискуссию. Такое мнение высказал Денис Пушилин. По его словам, Киев практически заблокировал такую возможность и постоянно затягивает выполнение политической части соглашений.
В мире,НАТО и Украина,Украина в НАТО,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,НАТО,газета "Известия",Киев,Украина,
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