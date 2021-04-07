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Зеленский собрался на Донбасс

Lenta.ru
37 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский собрался посетить Донбасс 8 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на источник, близкий к офису главы государства.
«Поездка на Донбасс будет», — сказал собеседник агентства. Детали визита пока не разглашаются.
В последние недели в регионе наблюдается обострение. Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Украинская разведка заявляет, что Россия стягивает войска к границе. Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что возобновление полномасштабных боевых действий выгодно президенту Владимиру Зеленскому.
Сам Зеленский в разговоре с генсеком НАТО назвал единственным способом прекратить конфликт в Донбассе вступление Украины в Североатлантический альянс.
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