В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В ВОЗ назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом

Газета.Ru
24 минуты назад
Связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, но пока недостаточно доказана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин.
В ВОЗ назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом
Фото: ReutersReuters
«На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нужны дополнительные исследования, чтобы оценить эту связь и возможные факторы риска. В ВОЗ подчеркнули, что описанные случаи вызывают озабоченность, но они крайне редки: среди почти 200 миллионов привитых зафиксированы единичные случаи.
Ранее в Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Также регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.
В мире,ВОЗ,РИА Новости,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители