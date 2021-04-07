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Британский регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca среди людей до 30 лет

ТАСС
21 минуту назад
Британский регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca среди людей моложе 30 лет, использовать вместо нее другие препараты, сообщает Би-би-си.
Британия рекомендовала не применять AstraZeneca среди людей до 30 лет
Фото: EPAEPA
Регулятор сообщил о 19 случаях летальных исходов из-за тромбов у людей, привившихся вакциной AstraZeneca.
Новость дополняется.
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