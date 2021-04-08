Партию вакцины "Спутник V" доставили в Армению

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране серьезная, и призвал сограждан строже соблюдать противоэпидемические нормы. В последние дни суточный прирост числа инфицированных превышает 1 тыс. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 198 898, от вызванных инфекцией осложнений скончались 3 647 человек.