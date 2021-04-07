Правительство ФРГ: "Вступление Украины в НАТО не предусмотрено"

«Дальнейшие шаги в отношении членства не предусмотрены», - пояснила Деммер.
При этом официальный представитель правительства Германии подчеркнула, что Украина является «долгосрочным партнером НАТО», которого альянс «очень ценит».
«Рамблер» писал, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что завершить войну в Донбассе поможет только вступление страны в Североатлантический альянс.
В марте заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных. На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства.