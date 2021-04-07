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В День материнства и красоты: В Армении начались задержания оппозиционерок

Елена Прошина
26 минут назад
Полиция Армении в среду в полдень начала задержания женщин - членов оппозиционного движения "Вето", которые устроили акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.
"Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги", - скандировали участницы акции протеста и начали забрасывать здание кабмина яйцами, после чего и начались задержания.
В настоящее время ситуация остается напряженной, активисты пытаются пробиться в здание правительства, забрасывают его яйцами и пакетами с красной краской. Задержания продолжаются, на место прибыл специальный отряд полиции "Красные береты". Пресс-служба полиции пока не сообщает число задержанных.
7 апреля в Армении отмечается День материнства и красоты, к которому женщины приурочили свою акцию.

Премьер-министр Армении заявил о скорой отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что подаст в отставку в апреле для того, чтобы в стране состоялись внеочередные выборы. При этом он останется в должности и.о. премьера до проведения самих выборов.
"В апреле я подам в отставку, чтоб мы смогли провести досрочные выборы. До выборов я останусь и.о. премьера", - цитирует Пашиняна ТАСС.
Это заявление он сделал 28 марта на встрече с жителями Армавирской области.

Протесты оппозиционеров в Армении

В феврале оппозиция Армении объявила о начале бессрочных акций протеста. Акции будут продолжаться до тех пор, пока премьер республики Никол Пашинян не уйдет в отставку, заявил координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян на митинге оппозиции в Ереване.
Участники митинга собрались в центре Еревана, они начали шествие по городу. По данным «Интерфакса», у здания Оперного театра произошла драка между сторонниками и противниками премьер-министра.
Оппозиция требует отставки Пашиняна после подписания в ноябре 2020 года заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В мире,Никол Пашинян,ИТАР-ТАСС,Армения,
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