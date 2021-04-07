Посла Украины возмутила статья австрийской газеты о Донбассе

Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения? — написал Щерба в своём Twitter, приложив скриншот статьи.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе, — говорится в статье.
Lieber @derStandardat Ihr sprecht 2021 wirklich noch von einem "Bürgerkrieg"? Ernsthaft?#Ukraine #Russland #Donbas #Putin @olex_scherba pic.twitter.com/pMQlWO7aSj— AkveAdelbert (@handksoul) April 6, 2021