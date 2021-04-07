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В Австрии запретят посещать магазины без теста на коронавирус

Lenta.ru
15 минут назад
В Австрии с 7 апреля запретят посещать магазины без отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом пишет местное издание The Local.
В Австрии запретили вход в магазины без теста на COVID
Фото: ReutersReuters
Теперь для того, чтобы посетить парикмахерские, другие организации сферы услуг и непродовольственные магазины, необходимо иметь при себе сделанный не более 48 часов назад тест на коронавирус. При этом его результат должен быть отрицательным.
При этом, чтобы посещать магазины и организации, которые предоставляют «жизненно важные» услуги, тест на коронавирус не требуется. Речь идет о банках, супермаркетах, аптеках и почтовых отделениях.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире. По данным организации, количество жертв коронавируса в мире за прошедшую неделю выросло на 11 процентов — скончались более 71 тысячи человек. При этом организация фиксирует рост числа заразившихся шестую неделю подряд — за последние семь дней выявлено более четырех миллионов новых случаев COVID-19.
В начале апреля глава правительства Австрии Себастьян Курц заявил, что использование российской вакцины «Спутник V» принесет пользу стране, так как ускорит наступление сроков, в которые привиться сможет каждый желающий.
В мире,Себастьян Курц,ВОЗ,Почта России,Австрия,
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