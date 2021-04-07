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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с Эрдоганом

Газета.Ru
32 минуты назад
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйе осталась без стула в оде встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости". В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель.
Главе Еврокомиссии не хватило стула на встрече с Эрдоганом
Фото: газета.ругазета.ру
На кадрах опубликованного видео заметно, что ситуацию разрешили тем, что фон дер Ляйе смогла присесть на стоящие в помещении диваны.
Эрдоган отметил, что такой инцидент мог произойти из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие. Ранее в Еврокомиссии объявили о начале третьей волны коронавируса.
В мире,Шарль Мишель,Реджеп Эрдоган,Европейский совет,Еврокомиссия,Турция,
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