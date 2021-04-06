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ВОЗ поддержала сертификацию вакцинации от коронавируса

Вечерняя Москва
1 час назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает сертификацию вакцинации как средства передачи медицинской информации о состоянии человеческого здоровья. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
ВОЗ поддержала сертификацию вакцинации от коронавируса
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0
— Другое дело — как использовать данную информацию вне медицинской карточки. Должен ли требоваться сертификат, чтобы путешествовать или ходить в школу? Этот вопрос является очень сложным, — цитирует слова специалиста агентство ТАСС.
По мнению эксперта, требование сертификатов может помочь уменьшить масштабы распространения инфекции. Однако он уточнил, что требования предоставить документ в том или ином месте повышают опасность возникновения вопросов неравенства в обществе, а та страна, которая не обзаведется вакциной, рискует оказаться изолированной.
Райан добавил, что на сегодняшний день ВОЗ рекомендует не осуществлять требование документа о вакцинации для поездок за границу. Рекомендация действует до 15 апреля и в скором времени будет обновлена.
В мире,Майкл Райан,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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