ВОЗ поддержала сертификацию вакцинации от коронавируса

По мнению эксперта, требование сертификатов может помочь уменьшить масштабы распространения инфекции. Однако он уточнил, что требования предоставить документ в том или ином месте повышают опасность возникновения вопросов неравенства в обществе, а та страна, которая не обзаведется вакциной, рискует оказаться изолированной.
Райан добавил, что на сегодняшний день ВОЗ рекомендует не осуществлять требование документа о вакцинации для поездок за границу. Рекомендация действует до 15 апреля и в скором времени будет обновлена.