ВОЗ поддержала сертификацию вакцинации от коронавируса

По мнению эксперта, требование сертификатов может помочь уменьшить масштабы распространения инфекции. Однако он уточнил, что требования предоставить документ в том или ином месте повышают опасность возникновения вопросов неравенства в обществе, а та страна, которая не обзаведется вакциной, рискует оказаться изолированной.