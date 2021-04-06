В Британии приостановили испытания AstraZeneca на детях

Причиной называют выявление случаев образования тромбов у привитых взрослых.
Как сообщает SkyNews, в настоящее время разработчики препарата ожидают дополнительную информацию от британского Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
Первая и вторая фазы испытаний вакцины среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет стартовала в Соединённом королевстве 13 февраля. В ней должны принять участие 300 человек.
Сегодня европейский лекарственный регулятор EMA сообщил о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.