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В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca на детях

Говорит Москваиещё 2
24 минуты назад
Причиной называют выявление случаев образования тромбов у привитых взрослых.
В Британии приостановили испытания AstraZeneca на детях
Фото: ReutersReuters
Как сообщает SkyNews, в настоящее время разработчики препарата ожидают дополнительную информацию от британского Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
Первая и вторая фазы испытаний вакцины среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет стартовала в Соединённом королевстве 13 февраля. В ней должны принять участие 300 человек.
Сегодня европейский лекарственный регулятор EMA сообщил о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.
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