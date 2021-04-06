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В Риме во время беспорядков пострадал полицейский

RT на русском
1 час назад
Сотрудник полиции получил ранения во время беспорядков, возникших в столице Италии в ходе акции рестораторов и представителей других категорий бизнеса, пострадавших от пандемии.
В Риме во время беспорядков пострадал полицейский
Фото: ReutersReuters
Как сообщило агентство ANSA, несколько человек также были задержаны при попытке прорвать полицейский кордон у здания парламента.
Отмечается, что в центре Рима собрались несколько сотен человек с требованием о снятии действующих карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. По данным агентства, многие протестующие были без масок.
Большинство баров и ресторанов в Италии закрыты, за исключением некоторых перерывов, с конца октября. В последнее время они могут работать только навынос.
Ранее в Британии 15 полицейских пострадали в ходе беспорядков.
В мире,Рим,Италия,
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